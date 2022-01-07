Названы города России с самым высоким качеством жизни по итогам 2021 года

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир вошли в рейтинг городов, в которых по итогам 2021 года качество жизни признано самым высоким.

«Среди российских городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала», - сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Отмечается, что при составлении списка учитывалось несколько параметров, по каждому из которых были отобраны 15 лучших городов.

Так, Севастополь, Грозный, Архангельск, Набережные Челны и Владикавказ вошли в первую пятерку городов, в которых в наименьшей степени распространено деструктивное поведение.

Наименее конфликтная социальная среда в Грозном, Набережных Челнах, Магнитогорске, Севастополе и Череповеце. А самый высокий спрос на культурные ценности показали в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Брянске, Иванове.

Согласно исследованию, лучше всего медицина работает в Сочи, Магнитогорске, Москве, Грозном, Липецке. По оценке системы ЖКХ лидируют Грозный, Иркутск, Нижневартовск, Махачкала и Екатеринбург.

Ранее жители России назвали главные события 2021 года, которые произошли в их городах.