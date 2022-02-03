Песков раскрыл, из-за чего Путин не носит защитную маску на мероприятиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава Российского государства Владимир Путин не надевает медицинскую маску во время публичных мероприятий, но все же в таких случаях соблюдаются необходимые меры безопасности. У официального представителя Кремля также спросили, как будет решаться вопрос, что председатель КНР Си Цзиньпин чаще всего появляется в маске.

«Дело в том, что вокруг президента, вы знаете, это не секрет, принимаются меры предосторожности соответствующие. Те лица, которые с ним вступают в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», - рассказал Песков журналистам.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин никогда не болел коронавирусом, невзирая на пандемию. Пресс-секретарь отметил, что российский президент продолжает работать даже в условиях распространения в стране нового штамма «омикрон».