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Песков раскрыл, из-за чего Путин не носит защитную маску на мероприятиях

Елизавета Потейчук
15:16 03.02.2022
По словам официального представителя Кремля, то, что президент не надевает маску, не означает, что «не принимаются исчерпывающие меры безопасности».
Песков раскрыл, из-за чего Путин не носит защитную маску на мероприятиях
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава Российского государства Владимир Путин не надевает медицинскую маску во время публичных мероприятий, но все же в таких случаях соблюдаются необходимые меры безопасности. У официального представителя Кремля также спросили, как будет решаться вопрос, что председатель КНР Си Цзиньпин чаще всего появляется в маске.

«Дело в том, что вокруг президента, вы знаете, это не секрет, принимаются меры предосторожности соответствующие. Те лица, которые с ним вступают в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», - рассказал Песков журналистам.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин никогда не болел коронавирусом, невзирая на пандемию. Пресс-секретарь отметил, что российский президент продолжает работать даже в условиях распространения в стране нового штамма «омикрон».

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