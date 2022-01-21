Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Кремле заявили, что Путин никогда не болел COVID-19

Андрей Аркадьев
15:19 21.01.2022
Глава государства продолжает работать даже в условиях распространения в стране нового штамма «омикрон», отметил представитель Кремля.
В Кремле заявили, что Путин никогда не болел COVID-19
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин ни разу не болел COVID-19, несмотря на пандемию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Правильно», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что глава государства хорошо себя чувствует, у него рабочее настроение. Пресс-секретарь отметил, что Путин продолжает работать даже в условиях распространения в стране нового штамма «омикрон». При этом массовые публичные мероприятия российский лидер все же стремится свести к минимуму из-за ситуации с COVID-19, сказал представитель Кремля.

Напомним, в ноябре на совещании с членами правительства Путин сообщил о том, что привился от коронавируса. Вакцину в виде порошка он получил в назальной форме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:24 В стране и мире
Видео
Лавров считает правильным «предать гласности» ответ США на предложения России
14:33 Армия
Видео
Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%
15:17 В стране и мире
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу об избиении отца и ребенка в Новой Москве
12:02 В стране и мире
Видео
В Индонезии четыре человека погибли в жутком ДТП с грузовиком
10:30 Армия
Видео
Военные инженеры продемонстрировали мощь зарядов с тротилом в Подмосковье
Популярное
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.