В Кремле заявили, что Путин никогда не болел COVID-19

Президент России Владимир Путин ни разу не болел COVID-19, несмотря на пандемию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Правильно», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что глава государства хорошо себя чувствует, у него рабочее настроение. Пресс-секретарь отметил, что Путин продолжает работать даже в условиях распространения в стране нового штамма «омикрон». При этом массовые публичные мероприятия российский лидер все же стремится свести к минимуму из-за ситуации с COVID-19, сказал представитель Кремля.

Напомним, в ноябре на совещании с членами правительства Путин сообщил о том, что привился от коронавируса. Вакцину в виде порошка он получил в назальной форме.