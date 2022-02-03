Правительство РФ утвердило размер наград для медалистов Олимпиады в Пекине

Российское правительств утвердило размеры денежных вознаграждений спортсменамза медали на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, отметив, что суммы не изменились во времен летней Олимпиады в Токио.

«У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. Четыре миллиона рублей за золото, два с половиной миллиона - за серебро и 1,7 миллиона - за бронзу», - цитирует РИА Новости слова Матыцина.

При этом спортсмены будут получать награды за каждую медаль отдельно, подчеркнул министр.

Ранее президент России Владимир Путин в статье для китайского издания «Синьхуа» отметил, что богатый опыт организации представительных международных соревнований, имеющийся у КНР, позволит стране провести предстоящие Олимпийские игры на высочайшем уровне. Глава РФ отметил, что Китай проделал большую работу в ходе подготовки к зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине.