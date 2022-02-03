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«Он о Родине, о людях»: Борис Галкин о творчестве Мережко

Алексей Курильченко
13:09 03.02.2022
Артист вспоминает, что познакомился с Мережко на премьере фильма «Родня».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заслуженный артист РФ Борис Галкин на церемонии прощания с драматургом Виктором Мережко рассказал «Звезде» о его творческом пути. Актер рассказал, что Мережко один из немногих артистов, творивших в жанре трагикомедии.

«Мы познакомились после премьеры фильма "Родня". Яблоку негде было упасть, народу просто битком. Вышел Никита Сергеевич Михалков на сцену, говорит: "Странно, что этой картине дали вторую категорию - ведь тут такой зрительский интерес". По-моему, после этого заявления "Родне" дали высшую категорию. Ну вот я посмотрел эту картину - я и наплакался, и насмеялся, это истина в жанре трагикомедии, которым сегодня в кино пренебрегают. Источником этого был, конечно, сценарий», - рассказал актер.

Также Галкин рассказал о том, откуда Мережко черпал вдохновение и о чем писал свои сценарии.

«Это знание жизни Виктора - до такой степени, что это производило потрясающее впечатление. Все его работы - это судьба человека, это характер. Все то, что он сделал, останется в истории - не только в кино, но и нашего Отечества. Потому что он был не "заказной", он был истинно творческий человек. Он не сценарист советского времени - он отечественный. Он об Отечестве, о Родине, о людях, о характерах, о человеке. Природа волнений, природа переживаний - вот его творческий источник», - отметил Галкин.

В Центральном доме кинематографистов в Москве сегодня прошла церемония прощания с народным артистом РФ, драматургом Виктором Мережко. Родные, близкие и поклонники артиста пришли, чтобы возложить цветы. Похороны Мережко пройдут на Троекуровском кладбище.

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