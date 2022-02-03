«В учебники запишут»: Лукашенко поблагодарил Шойгу за организацию операции ОДКБ в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за «блестящую операцию» миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, в которой принимали участие военнослужащие как России, так и Белоруссии. Об этом глава государства заявил на встрече в Минске.

«И особенно, Сергей Кужугетович, (спасибо. - Прим. ред.) за Казахстан. Пройдет время, в учебники запишут, это была блестящая операция», - сказал Лукашенко.

Также Шойгу во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что учения «Союзная решимость - 2022» начались раньше из-за событий в Казахстане. Министр отметил оперативную работу лидеров двух стран по организации миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

