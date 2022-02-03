В России за сутки госпитализированы 17 792 человека с подозрением на COVID-19

В Российской Федерации по состоянию на 3 февраля 17 792 человека были госпитализированы с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. В то же время установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Было выявлено 155 768 новых случаев заражений.

Количество выздоровевших пациентов относительно заболевших в три раза больше - 53 724 человека. Для сравнения: сутками ранее показатель выздоровевших пациентов составлял 48 426 человек.

Больше всего выздоровевших в Москве - 12 359 человек, равно как и количество госпитализированных - 1 622 человека. Данные приводит оперштаб России.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов поделился мнением, что наблюдаемый в настоящее время пик заболеваемости коронавирусом, вероятно, пойдет на спад к концу февраля - началу марта. По мнению ученого, очередной пик заболеваемости настанет в марте-апреле, потом - в начале сентября.