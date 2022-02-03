На нефтедобывающем судне в Нигерии произошел взрыв

В Сети появилось видео взрыва на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии. Сообщается, что горит плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти Trinity Spirit нигерийской компании SEPCOL.

«Произошел взрыв на месторождении Укпокити, недалеко от Эскравоса, Нигерия. Это нефтепромысловая платформа Trinity Spirit», - приводится информация в Twitter.

Также сообщается, что нефтедобывающее судно способно обрабатывать до 22 тысяч баррелей нефти ежедневно и впрыскивать до 40 тысяч баррелей воды также ежедневно.

«Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти Trinity Spirit с мощностью до 22 тысяч баррелей нефти ежедневно и (возможностью. - Прим. ред.) впрыскивать до 40 тысяч баррелей воды ежедневно и хранить до двух миллионов баррелей нефти взорвалась, загорелась и затонула у берегов Нигерии», - также сообщается в Twitter.

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