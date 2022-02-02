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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме на Украине

Елизавета Потейчук
20:06 02.02.2022
В результате происшествия пострадали три человека, два из которых - дети.
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме на Украине
© Фото: dsns.gov.ua
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На Украине в Кропивницком произошел взрыв газа в многоэтажном доме. В результате происшествия погиб один человек. В СМИ сообщают, что в момент взрыва в доме проводили работы газовики, но что именно за работы - неизвестно.

«В спальном районе Кропивницкого рванула квартира на втором этаже девятиэтажки. Вследствие погиб мужчина, 35-летний житель этой квартиры. Его дочери - 12-летняя и около восьми лет - сейчас в больнице», - передает телеканал «Украина 24».

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям не сообщила о взрыве газа в жилом доме, но на место происшествия были направлены спасатели. Отмечается, что к ликвидации последствий трагедии были привлечены семь единиц техники и 28 человек личного состава.

«Второго февраля в 15.59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Попова. В 16.44 пожар локализован на площади 60 квадратных метров, а в 17.03 - ликвидирован. В результате происшествия погиб один человек и три человека пострадали, из них два ребенка. Разрушений несущих конструкций нет», - сказано в сообщении службы в Facebook.

Ранее в пятиэтажном жилом доме в Пензе произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека. Для жителей пострадавшего дома был организован эвакуационный пункт на базе школы.

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