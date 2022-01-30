В МИД Украины заявили, что экономика страны пострадала из-за паники вокруг эскалации

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день республика ощущает на себе экономические последствия ажиотажа в западных СМИ по поводу «эскалации ситуации» вокруг Украины.

«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», - сказал Кулеба в беседе с американским изданием Vice.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что, по его мнению, рынки и люди должны осознать, что киевские власти и партнеры предпринимают необходимые меры для того, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами.

Он отметил, что на Западе пытаются создать мнение, что Украину вскоре ждет вооруженный конфликт. Глава государства считает, что такое информационное нагнетание ситуации приводит к экономическим потерям для страны.