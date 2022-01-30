Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД Украины заявили, что экономика страны пострадала из-за паники вокруг эскалации

Анна Назайкина
15:59 30.01.2022
Ранее Владимир Зеленский отметил, что сообщения о том, что РФ якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием.
В МИД Украины заявили, что экономика страны пострадала из-за паники вокруг эскалации
© Фото: mfa_ukraine, Instagram
Читайте нас на:

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день республика ощущает на себе экономические последствия ажиотажа в западных СМИ по поводу «эскалации ситуации» вокруг Украины.

«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», - сказал Кулеба в беседе с американским изданием Vice.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что, по его мнению, рынки и люди должны осознать, что киевские власти и партнеры предпринимают необходимые меры для того, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами.

Он отметил, что на Западе пытаются создать мнение, что Украину вскоре ждет вооруженный конфликт. Глава государства считает, что такое информационное нагнетание ситуации приводит к экономическим потерям для страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:59 В стране и мире
В МИД Украины заявили, что экономика страны пострадала из-за паники вокруг эскалации
15:15 В стране и мире
Видео
Появились кадры первого полета легкого многоцелевого самолета «Байкал»
14:58 В стране и мире
В Минпросвещения ответили на вопрос о полном переводе школ на дистант
14:35 В стране и мире
Видео
Чурикова рассказала об уникальности Куравлева
10:56 В стране и мире
Посольство США вновь призвало американских граждан покинуть Украину
Популярное
Украинский политолог объяснил неизбежность закупок газа у России после запуска «Северного потока - 2»
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.