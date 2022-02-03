В Кремле сообщили, что Путин и Кадыров обсуждали экономические проекты Чечни

В Кремле сообщили о темах, которые президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров обсуждали во время своей встречи. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, более других стороны коснулись темы экономики.

«Вчера вечером Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова, обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам - они обсуждались», - сказал Песков.

Ранее в Кремле оценили инвестиционную привлекательность Чечни. В регионе оказались резервы для развития отраслей и ее повышения.