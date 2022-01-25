В Кремле оценили инвестиционную привлекательность Чечни

Инвестиционно безнадежных регионов нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инвестиционное состояние Чечни.

При этом он подчеркнул, что существуют резервы для развития отраслей и повышения инвестиционной привлекательности различных регионов.

«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки», - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле Чеченскую Республику инвестиционно безнадежным регионом.

Накануне руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей ежегодно и без этих денег, по его словам, республика не продержится и «трех месяцев».