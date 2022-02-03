Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в четверг, 3 февраля, в Минск.

Глава российского военного ведомства вместе со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Кроме того, министр обороны РФ побывает на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню. Также Шойгу проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что ЗРК С-400 «Триумф» прибыл из России в Белоруссию в преддверии совместных учений «Союзная решимость - 2022». С 10 по 20 февраля военнослужащие двух стран отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов