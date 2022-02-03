Тральщики СФ разгромили «вражескую» авиацию и катера в Баренцевом море с помощью артиллерии
Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ельня» и «Соловецкий юнга» провели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям в полигонах Баренцева моря, сообщили в пресс-службе СФ.
Боевые расчеты малокалиберной зенитной артиллерии отразили атаку средств воздушного нападения и катеров условного противника, а также уничтожили макеты плавающих мин.
После выполнения стрельб экипаж тральщика «Соловецкий юнга» направился в Мотовский залив, где провел учебное траление мин. Моряки базового тральщика «Ельня» отработали учения по противоподводно-диверсионной обороне корабля при якорной стоянке на незащищенном рейде возле острова Кильдин в Баренцевом море. Также они поразили условных боевых пловцов противника с помощью гранат.
Сообщается, что выполнение тральщиками учебно-боевых задач прошло на фоне учений с Арктической экспедиционной группировкой Северного флота. Район выполнения боевых упражнений был временно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.
Ранее масштабные маневры ВМФ стартовали на Тихом океане. В них также задействуют тральщики и ракетные катера.
Экипажам предстоит отработка маневрирования, взаимодействия с авиацией и другие учебные задачи.
Материал подготовили: Алиса Кононенко, Юрий Хведчин