Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли на масштабные учения со стрельбами

Масштабные маневры ВМФ стартовали на Тихом океане. Владивосток покинули сразу 20 боевых кораблей и судов обеспечения. В составе группы – новейшие ракетные корветы «Совершенный», «Громкий» и «Гремящий», фрегат «Маршал Шапошников» и корабль управления «Маршал Крылов».

Также в учениях задействуют тральщики и ракетные катера. Экипажам предстоит отработка маневрирования, взаимодействия с авиацией и другие учебные задачи.

На заключительном этапе активной фазы учений экипажи выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям. Этот поход – часть глобальных маневров, которые сейчас проходят на всех флотах, от Балтики до Тихого океана. К ним привлечены 140 кораблей и судов и около десяти тысяч военнослужащих.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. В ходе модернизации был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями.

На корабле установлены пусковые комплексы на 16 крылатых ракет «Калибр» или «Циркон». Также получил комплекс «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов