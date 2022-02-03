Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фото с места публикует Telegram-канал Пул Первого.
Глава российского военного ведомства также проинспектирует учения «Союзная решимость -2022» вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Кроме того, министр обороны РФ побывает на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Ранее сообщалось, что ЗРК С-400 «Триумф» прибыл из России в Белоруссию в преддверии совместных учений «Союзная решимость - 2022». С 10 по 20 февраля военнослужащие двух стран отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов