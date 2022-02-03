Шойгу встретится в четверг с Лукашенко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится сегодня, 3 февраля, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что российский ЗРК С-400 «Триумф» прибыл в Белоруссию в преддверии совместных учений «Союзная решимость - 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля.

На учениях военнослужащие двух стран отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Подразделения России и Белоруссии отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы доставки оружия, найдут и обезвредят условных диверсантов.

Минобороны России направило военным атташе других стран уведомление о проведении этих учений.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов