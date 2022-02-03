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Шойгу встретится в четверг с Лукашенко

10:17 03.02.2022
Ранее сообщалось, что российский ЗРК С-400 «Триумф» прибыл в Белоруссию в преддверии совместных учений «Союзная решимость - 2022».
Шойгу встретится в четверг с Лукашенко
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится сегодня, 3 февраля, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что российский ЗРК С-400 «Триумф» прибыл в Белоруссию в преддверии совместных учений «Союзная решимость - 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля.

На учениях военнослужащие двух стран отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Подразделения России и Белоруссии отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы доставки оружия, найдут и обезвредят условных диверсантов.

Минобороны России направило военным атташе других стран уведомление о проведении этих учений.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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