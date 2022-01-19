В Коврове рухнула теплотрасса и раздавила несколько автомобилей
Водитель самосвала, вывозившего снег с территории фабрики, забыл опустить кузов и снес часть теплотрассы.
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В городе Коврове во Владимирской области водитель грузовика чудом спасся от обрушения теплотрассы. Отмечается, что самосвал вывозил снег с территории фабрики дверей. Очевидцы сообщили, что в результате аварии пострадали три автомобиля.
Водитель грузовика забыл опустить кузов и снес часть теплотрассы. Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Судя по кадрам, теплотрасса рухнула, раздавив несколько автомобилей.
Ранее в Белоруссии в центре столицы на улице Немига частично обрушился пешеходный мост. Конструкция рухнула около трех часов ночи, в результате происшествия никто не пострадал.