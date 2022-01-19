В Коврове рухнула теплотрасса и раздавила несколько автомобилей

В городе Коврове во Владимирской области водитель грузовика чудом спасся от обрушения теплотрассы. Отмечается, что самосвал вывозил снег с территории фабрики дверей. Очевидцы сообщили, что в результате аварии пострадали три автомобиля.

Водитель грузовика забыл опустить кузов и снес часть теплотрассы. Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Судя по кадрам, теплотрасса рухнула, раздавив несколько автомобилей.

Ранее в Белоруссии в центре столицы на улице Немига частично обрушился пешеходный мост. Конструкция рухнула около трех часов ночи, в результате происшествия никто не пострадал.