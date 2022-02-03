Поезд под Калугой едва не сбил бригаду работников на пути

На перегоне Суходрев - Тихонова пустынь в Калужской области поезд Москва - Калуга протаранил стоящий на рельсах лейтер. За несколько мгновений до столкновения у лейтера проводили работу сотрудники дистанции электроснабжения (ЭЧ).

Момент столкновения попал на камеру поезда. На кадрах видно, как работники разбегаются при виде состава. Человеку на лейтере пришлось прыгать с него - в результате этого он пострадал. После этого поезд сносит стоящую на путях конструкцию.

Ранее ночью в Московско-Курском регионе на станции Люблино-Сортировочное столкнулись два поезда. В результате инцидента пострадал один человек.