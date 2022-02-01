Инфекционист предупредил об опасности пациентов с «омикроном» даже при отрицательном ПЦР-тесте

Человек, у которого есть признаки COVID-19, может быть заразен для окружающих, даже в случае отрицательного результата ПЦР-теста, считает инфекционист Евгений Тимаков.

«Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих», - сообщил Тимаков в комментарии радио Sputnik.

По словам эксперта, усредненный инкубационный период омикрон-штамма составляет примерно два-три дня, поэтому за неделю точно можно определить инфицирован ли человек COVID-19.

Он добавил, что период, в течение которого человек с коронавирусом опасен для окружающих, индивидуален.

«У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований еще не видел», - сказал Евгений Тимаков.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщила, что течение заболевания, вызванного штаммом «омикрон» проходит легче, когда с вирусом начинают бороться интерфероны.