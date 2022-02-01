Пентагон: США обсуждают переброску своих войск в Европу со странами НАТО

В настоящее время Соединенные Штаты с партнерами по НАТО ведут обсуждение возможности переброски войск США в Европу. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, уточнив, что к определенному решению страны пока не пришли.

«Мы ведем активные дискуссии с целым рядом союзников», - цитирует ТАСС его слова на брифинге для СМИ.

Как отметил представитель американского военного ведомства, ВС США могут быть размещены на территории европейских членов Североатлантического Альянса не в рамках механизмов самого НАТО, но в контексте двухсторонних договоренностей с отдельными государствами.

Ранее в Альянсе заверили, что не имеют планов по размещению своих вооруженных сил на Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также добавил, что в Организации присутствуют некоторые разногласия относительно того, какую помощь оказывать Киеву.