Попова заявила об отрицательной динамике по количеству госпитализированных с COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России прослеживается отрицательная динамика как по нагрузкам на госпитали, так и по количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции. По ее словам, динамика количества госпитализированных пациентов также не растет.

«В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», - сообщила Попова в интервью РИА Новости.

Однако, глава Роспотребнадзора констатирует факт ежедневно растущего количества вновь инфицированных. Она отметила, что хотя их рост и стремительный, но количество случаев госпитализации все же снижается.

Немногим ранее в своем интервью Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция в ходе мутации утратила способность проникать в легочную ткань и вызывать тяжелое протекание болезни. Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в основном поражает органы верхних дыхательных путей штамм коронавируса «омикрон», не вызывая осложнений.