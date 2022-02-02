Попова заявила об утрате способности коронавируса проникать в легочную ткань

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция в ходе мутации утратила способность проникать в легочную ткань и вызывать тяжелое протекание болезни. Она отметила, что в основном поражает органы верхних дыхательных путей штамм коронавируса «омикрон», не вызывая осложнений.

Однако Попова сообщила, что нет однозначной уверенности в том, что в будущем коронавирус вновь не обретет сильную поражающую способность. Анна Попова добавила, что вирус «ищет самую лучшую форму», адаптируясь к организму человека.

«Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется - это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», - рассказала она в интервью РИА Новости.

Также глава ведомства отметила способность омикрон-штамма не вызывать тяжелые формы протекания болезни. Но она призывает не делать скоропалительных выводов о его безвредности, поскольку прошел пока незначительный срок с мосента его выявления.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя - не заболеть, сделать для этого все», - сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее в интервью Анна Попова заявила, что речи о локдауне в России из-за COVID-19 на сегодня нет.