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СМИ: Венгрия начала осуществлять поставки газа Украине

Марина Крижановская
09:25 02.02.2022
Сообщается, что вероятно таким образом проводится тренировка закупки в случае полноценной остановки транзита газа через Украину.
СМИ: Венгрия начала осуществлять поставки газа Украине
© Фото: РИА Новости
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Стало известно, что Украина начала осуществлять закупки газа у Венгрии. Отмечается, что ноу-хау этого года в украинской практике является закупка «через реальный реверс».

«Причем, в отличие от прошлых лет, не через виртуальный реверс (то есть по контрактам газ венгерский, но в реальности - российский, который отбирается из транзитной трубы из объемов, предназначенных для Венгрии), а через реальный реверс», - сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Дополнительно сообщается, что таким образом происходит тренировка закупки в случае полноценной остановки транзита газа через Украину.

«В таком случае Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через Турецкий или Северный потоки). Правда, оператор ГТС говорит, что покупать будет сжиженный газ через терминал в Хорватии, но это маловероятно из-за невыгодности по цене. Поэтому будут, скорее всего, перекупать у венгров», - сообщает «Политика Страны».

Также отмечено, что венгерская сторона может получить прибыль из такой ситуации, объясняя это тем, что «Орбан (премьер-министр Венгрии - прим. ред.) хочет попросить Путина увеличить поставки газа в Венгрию по контракту».

«Премьер Венгрии Орбан заявил, что намерен во время визита в Россию добиться увеличения поставок газа», - сообщает канал.

Накануне президент России Путин заявлял о готовности наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа. Он отметил, что венгерская сторона «неизменно подтверждает репутацию надежного партнера» в аспекте транзита российского топлива.

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