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Глава ДНР попал под обстрел ВСУ в районе Мариуполя

Алиса Кононенко
09:44 28.02.2022
Сообщается, что лидер республики не пострадал.
Глава ДНР попал под обстрел ВСУ в районе Мариуполя
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.

«Дело житейское, все в порядке», - прокомментировал Пушилин инцидент в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее глава ДНР заявил, что военнослужащие ВСУ выгоняют людей из домов и превращают их в огневые точки. 

При этом он добавил, что некоторые бойцы понимают бесперспективность сопротивления и сдаются в плен. По словам Пушилина, те украинские военные, которые подпишут согласие о неучастии в боевых действиях, смогут вернуться в свои семьи.  

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