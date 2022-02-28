Bloomberg сообщил об историческом максимуме доллара и евро на рынке Forex

Курсы доллара и евро к российскому рублю в ходе торгов на рынке Forex достигли исторического максимума, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что доллар торгуется на уровне 113,5 рубля, а курс европейской валюты поднялся до 127 рублей. По состоянию на 7:05 (мск) курс евро увеличился до 122,15 рубля, а доллар вырос до 107,68 рубля.

Ранее США ввели санкции против Центробанка РФ. Также были заблокированы четыре крупнейшие российские денежно-кредитные организации: ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, банк «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.