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Бастрыкин поручил СК РФ расследовать все случаи пыток российских военнослужащих украинскими военными

Егор Левин
08:19 28.02.2022
По данным МО РФ, на территории Украины происходят инциденты с пытками, что является серьезнейшим нарушением норм международного права.
Бастрыкин поручил СК РФ расследовать все случаи пыток российских военнослужащих украинскими военными
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК РФ выявлять и расследовать все случаи пыток российских военнослужащих украинскими военными.

По данным Министерства обороны РФ, подобные инциденты происходят на территории Украины с попавшими в плен россиянами. Это является серьезнейшим нарушением норм международного права.

Бастрыкин поручил следователям фиксировать каждый выявленный факт пыток и принимать все необходимые меры по установлению виновных в этих случаях лиц. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее власти Украины «похоронили» гарнизон своих пограничников с острова Змеиный. На самом же деле, 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих эвакуировали в полном составе российские моряки.

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