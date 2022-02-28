Бастрыкин поручил СК РФ расследовать все случаи пыток российских военнослужащих украинскими военными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК РФ выявлять и расследовать все случаи пыток российских военнослужащих украинскими военными.

По данным Министерства обороны РФ, подобные инциденты происходят на территории Украины с попавшими в плен россиянами. Это является серьезнейшим нарушением норм международного права.

Бастрыкин поручил следователям фиксировать каждый выявленный факт пыток и принимать все необходимые меры по установлению виновных в этих случаях лиц. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее власти Украины «похоронили» гарнизон своих пограничников с острова Змеиный. На самом же деле, 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих эвакуировали в полном составе российские моряки.