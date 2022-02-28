«Ожившие мертвецы» с острова Змеиный: как власти Украины «похоронили» гарнизон своих пограничников

Раннее утро. Севастополь. На причале морвокзала, куда обычно подходят пассажирские корабли и катера, швартуется буксир. На нем доставили пассажиров - украинских пограничников. Это все, кто находился на острове Змеином. Гарнизон в полном составе вывезли российские моряки.

«В ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота. Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинение российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал. Над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Высока вероятность, что именно американские БпЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России», - обозначил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Пограничников с острова Змеиный буксиром «Шахтер» доставили в Севастополь. Среди них не только пограничники, но и бойцы Вооруженных сил Украины из спецподразделений СБУ. На родине они официально числятся погибшими вот уже несколько дней. Первым заявил о расстреленных солдатах на острове советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

А дальше и президент Зеленский объявит их павшими, а родным выскажет соболезнования. Мол, после ракетного удара никого в живых не осталось.

«На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята пограничники героически погибли, но не отступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память отдавшим жизнь за Украину», - заявил президент Украины.

Вот только сами пограничники об этом еще не знают. Они несколько дней без связи. Сходят на берег и почти сразу удаляются в автобус. Но когда остаются одни, передают журналистам что все хорошо.

Продолжение смотрите в сюжете Виктории Косогляденко - программа «Главное с Ольгой Беловой», телеканал «Звезда»

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов