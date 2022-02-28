СМИ сообщили о запрете ЦБ на продажу иностранцами купленных в РФ ценных бумаг

Банк России выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов.

«Отчет об исполнении настоящего предписания должен поступить в Банк России в течение пяти рабочих дней с даты направления Банком России настоящего предписания», - цитирует документ РБК.

Сообщается, что ограничение не распространяется на сделки, которые были заключены до 7.00 (мск) 28 февраля.

Документ был подписан зампредом ЦБ Филиппом Габунией и распространен в нескольких профильных Telegram-каналах. Как отмечает РБК, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Ранее в ЕС допустили возможность разрешения транзакций с ЦБ РФ в случае «строгой необходимости».