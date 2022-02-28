Нацбанк Казахстана может приостановить валютные биржевые торги

В Республике Казахстан могут на время приостановить валютные торги на бирже. Отмечается, что решение вызвано неопределенной геополитической ситуацией. Об этом заявили Национальный банк республик и Казахстанская фондовая биржа (KASE).

«Национальный банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан (12:00 по Москве) в формате франкфуртского аукциона», - сообщает РИА Новости информацию казахстанских финансовых регуляторов.

Национальными регуляторами отмечено, что ввиду «крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках» днем в понедельник может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке валютных торгов. Данный шаг позволит минимизировать давление со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри Казахстана.

«Вместе с тем по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов», - приводится информация из заявления.

Немногим ранее, 27 февраля, Центральный Банк России предоставил временное послабление банкам страны в отношении обязательности соблюдения размеров открытых валютных позиций. Данная мера необходима «для облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации». Так, временные валютные послабления будут действовать до июля 2022 года.