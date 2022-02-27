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ЦБ ввел временные валютные послабления для банков

Анна Назайкина
19:01 27.02.2022
Послабления будут действовать до июля 2022 года.
ЦБ ввел временные валютные послабления для банков
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Банк России предоставил временное послабление банкам страны в отношении обязательности соблюдения размеров открытых валютных позиций, говорится в сообщении органа. Такая мера необходима «для облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации».

«Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях», — заявили в Центробанке.

Отмечается, что послабления в отношении денежно-кредитных организаций могут быть использованы только в том случае, если ситуация сложилась в силу внешних обстоятельств, при этом банк не должен использовать эту возможность в спекулятивных целях. Послабления будут действительны до июля 2022 года.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Впоследствии в Евросоюзе заявили о санкциях, которые, как пообещали в организации, затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.

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