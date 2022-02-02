Попова заявила, что речи о локдауне в РФ из-за COVID-19 на сегодня нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речи о новом витке самоизоляции из-за коронавируса в России не идет. Она добавила, что более не ведутся разговоры о «локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах».

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», - сообщила Попова в интервью РИА Новости.

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметила, что на сегодняшний день в России имеется одно «очень серьезное, укрепившееся» направление для взаимодействия с населением.

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление - система информирования населения, телефон "122". Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», - добавила она.

Ранее Анна Попова рассказала, что привитым от COVID-19 не нужен карантин после контакта с больным. По словам главы Роспотребнадзора, необходимость семидневного карантина отпадает при отсутствующих симптомах.