ФБР рекомендует отказаться от смартфонов на время проведения ОИ в Пекине

Федеральное бюро расследований США призвало спортсменов и всех участников Олимпийских игр-2022 отказаться от использования смартфонов на время проведения мероприятия. В качестве альтернативы предлагается использовать одноразовый телефон.

«ФБР рекомендовало атлетам, направляющимся в Пекин в этом месяце, а также всем тем, кто принимает участие в Паралимпийских играх в марте, взять с собой временный телефон вместо своего постоянного устройства в качестве подготовки к рискам кибератак. Такие атаки могут включать программы-вымогатели и вредоносные программы, кражу данных и распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" помимо прочего», - сообщает информацию американского ведомства издание NPR.

Также сообщается, что в связи с огромной популярностью Олимпийских игр, участники этих соревнований становятся «ожидаемой мишенью для злоумышленников».

«По данным ФБР, на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2020 году было совершено более 450 миллионов кибератак, которые в конечном итоге не увенчались успехом», - дополняет издание.

Ранее стало известно, что российские хоккеистки не сыграют с чешскими в Пекине по причине двух положительных тестов на COVID-19. Речь идет о контрольном матче перед стартом Олимпийских игр. Вместо товарищеского матча сборные России и Чехии проведут две раздельные тренировки.