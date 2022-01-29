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Российские хоккеистки не сыграют с чешками в Пекине из-за двух положительных тестов на COVID-19

Ян Брацкий
13:01 29.01.2022
Первый официальный матч на зимних Олимпийских играх российские хоккеистки проведут 4 февраля против Швейцарии.
Российские хоккеистки не сыграют с чешками в Пекине из-за двух положительных тестов на COVID-19
© Фото: hfromnc, Pixabay
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Российская женская сборная по хоккею не сыграет контрольный матч перед стартом Олимпийских игр с соперницами из Чехии из-за двух положительных тестов на COVID-19. Тесты провалили Диана Фархутдинова и Ангелина Гончаренко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Игра должна была состояться сегодня, 29 января. Вместо товарищеского матча сборные России и Чехии проведут две раздельные тренировки.

«Планировавшееся мероприятие - это не совсем контрольный матч, а скорее совместная тренировка. В этот раз тренеры решили, что будет лучше провести отдельное занятие. Поэтому чешская сборная уже вышла на лед и тренируется, а после нее проведет занятие наша команда. Это было одностороннее решение сборной России», - сообщили в пресс-службе женской национальной команды.

Женская сборная России по хоккею стартует на Олимпиаде матчем против Швейцарии. Встреча состоится 4 февраля. Сами Игры в столице КНР пройдут с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, который примет и летние  и зимние ОИ.

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