Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский был осведомлен о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Однако, по словам Кивы, украинский президент не пошел на переговоры.

«Зеленский - преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть», - передает РИА Новости слова депутата.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как вел себя президент Украины Владимир Зеленский после начала специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.