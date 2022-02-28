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В Раде назвали Зеленского преступником

Игнат Далакян
03:48 28.02.2022
Депутат Верховной рады сообщил, что Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры.
© Видео: The_Kyva, Telegram © Фото: Ukrainian President's Office, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский был осведомлен о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Однако, по словам Кивы, украинский президент не пошел на переговоры.

«Зеленский - преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть», - передает РИА Новости слова депутата.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как вел себя президент Украины Владимир Зеленский после начала специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.

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