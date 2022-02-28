Никого у руля: как Зеленский пропадал и появлялся после начала спецоперации РФ

Всю неделю президент Украины Владимир Зеленский мечется, как загнанный зверь, и бросается из крайности в крайность, будто не понимая до конца, что вообще происходит. После слов лидера РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР украинцы хотели услышать взвешенную позицию главы государства, но Зеленский хранил молчание. Всю ночь созванивался с заокеанскими партнерами и лишь под утро выступил с пятиминутной речью, больше похожей на свадебный тост.

«Я обговорил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с канцлером Германии Шольцем, президентом США Байденом. Наши партнеры нас поддерживают», - указал украинский президент.

А когда началась спецоперации России, Зеленский молчал несколько часов, а потом попытался успокоить украинцев тем, что уже успел поговорить с Джо Байденом и попросил Запад создать новую антипутинскую коалицию.

«Я переговорил с президентом Байденом, и он обещал нам международную поддержку. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем», - заверил глава государства.

Зеленский сообщил, что вводится военное положение, пообещал украинцам выступать каждый час и снова пропал. Этого хватило, чтобы в стране началась паника. Вереницы машин устремились к границе. Киев и другие города застыли в многокилометровых пробках. Очереди на заправках, в магазинах и банкоматах. Те кто не смог уехать - побежали снимать с банковских карт все, что есть, и скупать продукты.

И людей можно понять: заявления властей противоречили одно другому. В Киеве включили сирену воздушной тревоги, хотя даже в президентской администрации признавали - жилым кварталам ничто не угрожает.

«Нужно понимать, что Путин не будет бить по гражданским объектам. Ему нужно сберечь лояльность населения Украины», - отметил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Ну а пока перепуганные граждане не знали куда бежать, Зеленский встречался с голливудской звездой Шоном Пеном - тот прилетел в Киев на съемки фильма - и лишь ближе к вечеру вернулся к текущей ситуации. И объявил о разрыве дипотношений с Россией.

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