Небензя: сейчас против России в соцсетях развязана информационная война

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об огромных количествах фейков о специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, которые распространяются в соцсетях.

«Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов», - цитирует Небензю РИА Новости.

Постпред РФ указал, что в соцсетях также размещаются целые обучающие пособия о том, как снимать фейки, которые дискредитируют российскую специальную военную операцию. По его словам, насчитывается около 1,2 миллиона подобных фейков.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как в СМИ и соцсетях распространяют фейки о российской специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Целью этих публикаций является дискредитация действий российских военнослужащих.



В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.