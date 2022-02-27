Жестокая игра на эмоциях: как в СМИ и соцсетях распространяют фейки о российской спецоперации

Российской спецоперации по защите республик Донбасса объявили настоящую войну - информационную. Новое лицо так называемых украинских мучеников - женщина с перевязанной головой, которая появилась на этой неделе на первых полосах крупнейших британских изданий. Страдальческое лицо, много крови и многозначительные заголовки: «Черный день Европы», «Европейскую карту перечерчивают кровью».

Женщина на фото - якобы пострадала во время обстрела жилого квартала города Чугуева. В министерстве обороны России заявляют - это чистой воды провокация.

«ВС РФ никаких ракетных, авиационных или других ударов по городам Украины не наносят», - заявлял официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

С каждым днем фейков все больше - их цель дискредитировать действия российских военных. В ход идут проверенные эмоциональные приемы, способные задеть за живое. Журналист британского Times выложила видео, на котором якобы украинский боец со слезами на глазах прощается со своей семьей.

«Эти сцены будут разыгрываться по всей Украине» - гласит подпись к эмоциональному ролику. Но только к Украине эти кадры не имеют ни малейшего отношения - это Донецкая Республика, Горловка, отец прощается с маленькой дочкой и женой перед отправкой их в эвакуацию, подальше от киевских боевиков.

Украинские пропагандисты не отстают от западных коллег. На одном из фото - якобы пленные российские солдаты. Но кадры - заранее заготовленная фальшивка: за спинами мужчин виден снег, который в том районе давно стаял, а кто на самом деле изображен на снимке, неизвестно.

Российское Министерство обороны призывает крайне внимательно относиться к подобного рода информации. И заявляет - Украина готовит еще более масштабные провокации.

«Обращаем внимание средств массовой информации, что службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по лекалам белых касок. В украинских городах проведены постановочные видео съемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины», - сказал Конашенков.

Кадры уничтожения гражданского автомобиля якобы российским зенитным комплексом «Стрела-10» на улицах Киева пополнили коллекцию фейков. При тщательном же рассмотрении видно - это именно украинская бронетехника наехала на легковушку. Позже БТР был замечен в соседних с местом происшествия дворах.

Кроме штамповки откровенных фальшивок, украинские тролли помогают своему руководству создавать нужную атмосферу для поддержания легенды об успехах ВСУ. Большая часть информационных вбросов в последние пару дней касалась украинской столицы. Утром в субботу соцсети взорвали кадры, на которых якобы от российского ракетного удара пострадала жилая многоэтажка на улице Лобановского.

Но эта информация не соответствует действительности. Как разъяснили в российском министерстве обороны, характер повреждений свидетельствует о попадании зенитной ракеты из комплекса «Бук М-1», которую ВСУ выпустили для прикрытия аэропорта Жуляны. А в ночь на пятницу над украинской столицей полыхал яркий факел. Взорвался истребитель, причем украинский - его ошибочно уничтожила собственная система ПВО.

Но для президента это не аргумент - Зеленский поспешил сравнил эти кадры с «бомбежкой жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году». Российское министерство обороны решительно опровергло откровенную ложь.

«Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Зеленский, российские вооруженные силы не наносили», - заявили в МО.

Заявления украинского руководства подкрепляются очередным паническим роликом - российская боевая авиация ровным строем «летит» на Киев. Усиливают впечатление звуки сирены, подложенные к картинке. Хотя любой житель нашей страны без ошибок определит - это пролет над Московской областью расчетов военно-воздушных сил для участия в авиачасти Параде Победы на Красной площади.

Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные ТГ каналы и социальные сети. Их целью является обвинения России в неизбирательности и якобы непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных каналах.

Информационная война против России началась намного раньше признания Донецкой и Луганской народных республик. Госпереворот 2014 года стал спусковым крючком для масштабной кампании по дискредитации нашей страны и республик Донбасса. Серьезная школа, пройденная у заокеанских инструкторов, позволяет информационным троллям создавать вполне качественные фейки, вводящие в заблуждение даже специалистов. А любые мнения, отличные от мантры «Россия - агрессор» подвергаются жесткой критике.

«По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отдельное место в накачке медиапространства занимают такие персонажи, как например американский ведущий Билл Мар. В своем очередном шоу он в хамской манере высмеивает все происходящие события.

«Мы многое поняли о русских на этой неделе. Не доводите до слез русских фигуристок! Путин сказал, что если США влезут, то столкнутся с последствиями, которых не знали в истории. Я не понял, что это значит, потому что мы вообще не знаем историю», - сказал телеведущий.

Информационная война против нашей страны по масштабам сродни третьей мировой. А средства массовой информации - фактически на передовой. Министерство обороны России призывает - любые данные проверять самым тщательным образом и не распространять фейки о российской спецоперации и доверять можно только официальным источникам. Генеральная прокуратура России предупреждает: помощь иностранному государству в период проведения специальной операции будет расцениваться как измена Родине.