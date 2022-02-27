СМИ сообщили о планах ЕС закрыть свое небо для самолетов из РФ

Страны Европейского союза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил журналист берлинского бюро телеканала ARD Маттиас Дейсс.

«Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник», - сообщил журналист в Twitter.

Впрочем, более точной информации о сроках введения возможных ограничений не приводится. Ранее свое небо закрыли Великобритания, Болгария, страны Прибалтики, Словения, Польша и Чехия. Кроме того, официальный Брюссель запретил продавать России самолеты и запасные части к ним. Москва в ответ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из Польши, Чехии, Болгарии и Румынии.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил утром, 24 февраля. Позже в Минобороны подчеркнули, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, гражданскому населению ничего не угрожает. В Кремле добавили, что основная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.