Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о планах ЕС закрыть свое небо для самолетов из РФ

Ян Брацкий
00:52 27.02.2022
Ранее свое небо для России закрыли Великобритания, Болгария, страны Прибалтики, Словения, Польша и Чехия.
СМИ сообщили о планах ЕС закрыть свое небо для самолетов из РФ
© Фото: Pexels
Читайте нас на:

Страны Европейского союза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил журналист берлинского бюро телеканала ARD Маттиас Дейсс.

«Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник», - сообщил журналист в Twitter.

Впрочем, более точной информации о сроках введения возможных ограничений не приводится. Ранее свое небо закрыли Великобритания, Болгария, страны Прибалтики, Словения, Польша и Чехия. Кроме того, официальный Брюссель запретил продавать России самолеты и запасные части к ним. Москва в ответ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из Польши, Чехии, Болгарии и Румынии.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил утром, 24 февраля. Позже в Минобороны подчеркнули, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, гражданскому населению ничего не угрожает. В Кремле добавили, что основная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:24 В стране и мире
Пушилин: украинские войска превращают дома людей в огневые точки
20:30 В стране и мире
Видео
Прорыв водной блокады: новые кадры ликвидации дамбы на Северо-Крымском канале
18:03 Армия
Видео
МО РФ: высока вероятность, что американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России
17:15 В стране и мире
В ЛДПР ответили на сообщения о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ
15:30 В стране и мире
ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.