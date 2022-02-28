В Кремле назвали украинцев жертвами своей же пропаганды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Украины не осведомлены о реальных событиях, происходящих в их стране, так как получают информацию от своих пропагандистов.

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