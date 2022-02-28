Кремль: подготовка к возможным, даже самым тяжелым санкциям, велась планомерно

В Кремле заявили, что планомерная подготовка к вероятным санкциям, даже к самым тяжелым, шла в России планомерно и на протяжении длительного времени.

«В Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, планы по реагированию у России имеются. Они подготовлены, разработаны и реализуются прямо сейчас по мере появления проблем.

Также Песков сказал, что у России до сих пор не было поводов сомневаться в эффективности и надежности Центробанка. Нет ее, по словам пресс-секретаря президента, поводов сомневаться в ней и сейчас.

Кроме этого, Песков назвал опасным и дестабилизирующим фактором поставки вооружений Украине.