В стране и мире Песков заявил о сожалении по поводу не начатых сутками ранее переговорах между РФ и Украиной Песков заявил о сожалении по поводу не начатых сутками ранее переговорах между РФ и Украиной. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Песков заявил о сожалении по поводу не начатых сутками ранее переговорах между РФ и Украиной В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика