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Политолог рассказал о несамостоятельности Украины в вопросе переговоров с Россией

Светлана Иванова
11:34 28.02.2022
Юрий Воскресенский сообщил, что, судя по ходу общения между сторонами, украинская сторона проводит консультации с третьей стороной, что колоссально затягивает коммуникацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: freepik.com
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Близкий к соорганизаторам переговоров России и Украины белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал «Звезде», что украинская сторона постоянно меняет условия встречи.

«Не все ответственно относятся к выполнению своих функций, обязательств, если российская делегация не спит, бдит и готова приступить к переговорам в любое время. Белорусская сторона, она не участник переговоров, готова обеспечить все условия, тоже в любое время, то некоторые другие представители сторон могут опоздать, поспать, поменять время начала», - сообщил Воскресенский.

Он указал, что, исходя из предварительных договоренностей, в ближайшее время переговоры должны начаться. Воскресенский добавил, что, судя по ходу общения между сторонами, украинская сторона проводит консультации с третьей стороной, что колоссально затягивает коммуникацию.

«Но не все стороны являются самодостаточными и независимыми  управляются в том числе нашими западными партнерами. <…> Исходя из хода начала организации переговоров, у меня нет сомнений, что у украинской стороны постоянно идут консультации с третьей стороной», - пояснил политолог.

В понедельник, 28 февраля, в Белоруссии должны пройти переговоры между Украиной и Россией. По последним данным, вертолеты украинской делегации прибыли к месту встречи.

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