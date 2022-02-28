Политолог рассказал о несамостоятельности Украины в вопросе переговоров с Россией

Близкий к соорганизаторам переговоров России и Украины белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал «Звезде», что украинская сторона постоянно меняет условия встречи.

«Не все ответственно относятся к выполнению своих функций, обязательств, если российская делегация не спит, бдит и готова приступить к переговорам в любое время. Белорусская сторона, она не участник переговоров, готова обеспечить все условия, тоже в любое время, то некоторые другие представители сторон могут опоздать, поспать, поменять время начала», - сообщил Воскресенский.

Он указал, что, исходя из предварительных договоренностей, в ближайшее время переговоры должны начаться. Воскресенский добавил, что, судя по ходу общения между сторонами, украинская сторона проводит консультации с третьей стороной, что колоссально затягивает коммуникацию.

«Но не все стороны являются самодостаточными и независимыми управляются в том числе нашими западными партнерами. <…> Исходя из хода начала организации переговоров, у меня нет сомнений, что у украинской стороны постоянно идут консультации с третьей стороной», - пояснил политолог.

В понедельник, 28 февраля, в Белоруссии должны пройти переговоры между Украиной и Россией. По последним данным, вертолеты украинской делегации прибыли к месту встречи.