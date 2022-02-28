Мишустин призвал оперативно реагировать на вводимые санкции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вводимые против России санкции были ожидаемы. Он призвал правительство оперативно реагировать на следующие за ними изменения. При этом определенные меры уже были приняты.

«Санкционное давление на нашу страну растет и каждый день США, страны Евросоюза, ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер. Как сказал президент - совершают недружественные действия. Какие бы причины не назывались публично, их главная цель - нанести урон по тем или иным направлениям. Шаги ожидаемые, иллюзий относительно подобный действий мы давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия для экономики и для людей... Коллеги, важно сейчас действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы», - заявил Мишустин во время заседания правительства РФ.

С момента признания независимости ДНР и ЛНР главный пакет ограничений стали формировать в США, а дополняющий - в Европе. Главная цель - нанести сокрушительный удар российской экономике и, в частности, банковской сфере. На встрече с крупнейшими промышленниками и бизнесменами президент РФ Владимир Путин отметил, что рестрикций не избежать, но выйти из непростой экономической ситуации с минимальными потерями - сценарий вполне реальный.