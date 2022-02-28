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С минимальными потерями: как в РФ реагируют на новые санкции Запада

Анна Берестовая
Станислав Иващенко
05:33 28.02.2022
«Звезда» рассказывает, каким образом в России готовились к ожидаемым санкционным обновлениям с Запада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Беспрецедентными западными санкциями России угрожали с конца прошлого года. С момента признания независимости ДНР и ЛНР главный пакет ограничений стали формировать в Америке, а дополняющий - в Европе. Главная цель - нанести сокрушительный удар российской экономике и, в частности, банковской сфере. Но российские власти к этому были готовы. На встрече с крупнейшими промышленниками и бизнесменами президент РФ Владимир Путин отметил, что рестрикций не избежать, но выйти из непростой экономической ситуации с минимальными потерями - сценарий вполне реальный.

«То, что происходит - вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям... Честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Могли такие риски создать, что вообще не понятно как дальше страна существовала бы - это первое. Второе. Мы все понимаем... в каком мире живем и готовились, так или иначе, к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики. Тем не менее Россия остается частью мировой экономики. Мы не собираемся наносить ущерб системе, чьей частью мы являемся... Поэтому, мне кажется, наши партнеры должны это понять, и не ставить задачу выталкивать нас из этой системы», - заявил российский лидер.

О том, что санкциями в отношении России Запад сам усложняет себе жизнь, в Вашингтоне слышать, похоже, не хотят. Ежедневные брифинги с главой США Джо Байденом, на которых он озвучивает вводимые ограничения, неоднократно переносились из-за отсутствия окончательного решения. Что именно должно сокрушить российскую экономику, американский президент рассказал еще до начала спецоперации в Донбассе.

«Я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против "Северного потока 2" и ее руководителей. Как я уже говорил, мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры», - обозначил американский лидер.

Впрочем, анонсированного коллапса так и не произошло. Наоборот, фондовый рынок отреагировал ростом, а рубль отыграл несколько потерянных позиций у доллара и евро. Под более сильным давлением оказался банковский сектор. В пятницу Джо Байден определил список из почти десятка кредитных организаций, которые окажутся под санкциями. На их долю приходится почти 80% всех российских активов. Случилось и то, чем Москву давно шантажировали - отключение от SWIFT. Касается это только тех банков, которые ранее попали под ограничения.

Продолжение смотрите в сюжете Станислава Иващенко - программа «Главное с Ольгой Беловой», телеканал «Звезда»

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