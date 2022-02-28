Грузия объявила о своем неприсоединении к антироссийским санкциям

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям. Он объяснил данное решение экономической бесперспективностью и способностью нанести серьезный урон грузинской экономике. Об этом он заявил в ходе правительственного совещания.

Так, им было отмечено, что только с 2013 по 2021 год экспорт агропродукции Грузии составил порядка двух миллиардов долларов и три миллиарда долларов экспорт другой продукции. Отрасль туризма за последние пять лет принесла грузинской казне около трех миллиардов долларов.

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции? Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», - приводит РИА Новости слова премьера Грузии.

Также Гарибашвили отметил, что около одного миллиона россиян проживают в России и ежегодные денежные переводы составляют около полумиллиарда долларов США. Он добавил, что после вооруженного конфликта 2008 года его страна искала пути и возможности «для восстановления торговых отношений с Россией и открытия российского рынка».

«Нашей разумной, национальной и патриотической политикой мы достигли всего: соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и прогресса во многом другом, в том числе открытия российского рынка», - подчеркнул он.

Ранее в пятницу, 25 февраля, Гарибашвили сообщал, что санкции могут только больше навредить Грузии и ее населению, отмечая свое желание «твердо отметить, что Грузия не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях» против России.