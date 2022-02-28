Зеленский сообщил об освобождении заключенных с военным опытом

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил о решении освободить ряд заключенных, имеющих военных опыт. С них будут сняты все санкции.

«Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину. С ряда людей, участников АТО, снимаются все санкции», - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины настал решающий момент для принятия решения о членстве страны в Евросоюзе. Такое заявление он сделал после переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.