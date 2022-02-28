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Депутат Рады обвинил власти Украины в применении «фашистской тактики»

Анна Берестовая
01:16 28.02.2022
Украинский депутат Илья Кива посчитал, что киевлян решили использовать в качестве «живого щита».
© Видео: The_Kyva, Telegram © Фото: Верховная Рада Украины, Facebook
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Власти Украины используют тактику «живого щита» из мирного населения страны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Илья Кива.

«Фашистская тактика - именно ее сегодня применяет украинская власть», - указал политик в видеообращении в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Киева объявил эвакуацию жителей невозможной якобы в связи с тем, что столица находится «в кольце». По мнению Кивы, проводить эвакуацию с самого начала не планировалось, а вместо этого проводились меры, препятствующие выезду из города.

Депутат отметил, что в Киеве ввели комендантский час, а также раздали огромное количество оружия «непонятно кому». И после всех предпринятых действий власти утверждают, что украинская столица не может быть захвачена, так как в ней находятся мирные жители.

Перед этим вооруженные силы Украины, по сообщению Минобороны РФ, развернули установки реактивных систем залпового огня на площади Шевченко в Киеве. В ответ на это в российском военном ведомстве напомнили, что использование жилых кварталов в качестве прикрытия огневых позиций является военным преступлением.

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