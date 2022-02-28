Заседание по делу Ивана Голунова перенесено на 2 марта

Заседание суда по делу журналиста Ивана Голунова перенесено на среду, 2 марта, на 11.00. Сообщается, что перенос обусловлен отсутствием одного из представителей защиты, а также отсутствием одного из осужденных. В распоряжение «Звезды» поступили кадры из суда.

Уточняется информация, что предстоит рассмотрение жалоб на приговор со стороны бывшего полицейского. Он был осужден на срок от пяти до 12 лет по делу о подброшенных Ивану Голунову наркотиках.

Ранее Иван Голунов благодарил за вынесенное решение суда. Он сообщил, что «обещал добиться справедливости» и «первый этап мы сделали». Он также выразил надежду, что «скоро мы узнаем результаты второго этапа, касаемого заказчика этого преступления».

Тогда в соответствии с решением суда главный фигурант дела - бывший полицейский Игорь Ляховец - получил 12 лет лишения свободы. Другие участники - Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев - по восемь лет, Денис Коновалов - пять лет.