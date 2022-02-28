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В Сирии заявили о готовности признать ДНР и ЛНР

Алиса Кононенко
11:04 28.02.2022
В Дамаске подчеркнули, что не опасаются возможных санкций со стороны Запада.
В Сирии заявили о готовности признать ДНР и ЛНР
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Санкционное давление Запада не заставит Дамаск отказаться от принципиальной позиции по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявила специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

«Сегодня санкции применены против множества отраслей, если бы мы их боялись, мы бы не стали принимать множество тех решений, которые мы приняли. Санкции исторически и в настоящее время не смогли заставить нас отказаться от наших принципов и убеждений», - цитирует Шибль РИА Новости.

По словам советника сирийского лидера, решение о признании ДНР и ЛНР было принято Дамаском еще два месяца назад.

«Что касается наших опасений дополнительных санкций из-за установления этих отношений, так санкции применяются против Сирии с 70-х годов прошлого века, и даже когда были улучшения в отношениях с Западом, эти санкции не отменялись», - подчеркнула она.

Ранее президент Сирии Башар Асад поддержал спецоперацию РФ для защиты Донбасса и осудил дестабилизирующую политику США и НАТО.   

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